الأمم المتحدة توسّع نطاق توصيل المساعدات الإنسانية في غزة

وسّعت الأمم المتحدة من نطاق توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفي مختلف أنحائه في أول أيام الهدنة الإنسانية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 200 شاحنة أرسلت إلى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، فيما فُرغت 137 شاحنة من حمولاتها في نقطة استقبال تابعة للأونروا في غزة، لتكون أكبر قافلة مساعدات إنسانية يتم استقبالها في القطاع منذ السابع من أكتوبر.

كما دخل غزة 129 ألف لتر من الوقود و4 شاحنات تقل وقوداً، وأُجلي 21 مريضاً من ذوي الحالات الحرجة من شمال غزة، في إطار عملية طبية واسعة النطاق.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن فرق الإغاثة من الأمم المتحدة وشركائها ستواصل توسيع نطاق العمل لتلبية احتياجات السكان في أنحاء غزة خلال الأيام المقبلة.