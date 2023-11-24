دوري أبطال أفريقيا.. شباب بلوزداد يهزم يانج أفريكانز بثلاثية

استهل شباب بلوزداد الجزائري مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة.

وتقدم شباب بلوزداد في الدقيقة العاشرة عن طريق عبدالرؤوف بن غيث، قبل أن يضيف زميله عبد الرحمن مزيان الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني عزز شباب بلوزداد تقدمه بهدف ثالث جاء عن طريق لامين جالو.

وحصد بذلك شباب بلوزداد أول 3 نقاط في المجموعة ليتصدر الترتيب مؤقتًا، بينما يتذيل يانج أفريكانز المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ويلتقي الأهلي المصري، حامل لقب نسخة الموسم الماضي، مع ضيفه ميدياما الغاني غدا السبت، ضمن الجولة الافتتاحية من المجموعة ذاتها.