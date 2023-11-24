مانشستر سيتي يستهدف معادلة رقم تاريخي في مباراة ليفربول

يستهدف مانشستر سيتي معادلة رقم قياسي تاريخي في مباراة القمة ضد ليفربول والمقرر لها غدًا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول عند الساعة 03:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وحسب ما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الجمعة، فإن مانشستر سيتي يدخل مباراة ليفربول وقد حقق 23 انتصارًا متتاليًا على أرضه في كل البطولات.

وفي حال فاز مانشستر سيتي على ليفربول فإنه سيعادل الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات داخل الديار لفريق إنجليزي في كل البطولات عبر التاريخ.

ويحمل الرقم القياسي الحالي سندرلاند الذي حقق 24 انتصارًا خلال الفترة من 1890 حتى 1892.

يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، متفوقًا على ليفربول، صاحب المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة.