غزة تستقبل أكبر قافلة مساعدات إنسانية منذ 7 أكتوبر

قالت منظمة الأمم المتحدة إنها تمكنت يوم الجمعة، من إرسال أكبر كمية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المنظمة أن وقف إطلاق النار الذي بدأ يوم الجمعة، سمح بتفريغ 137 شاحنة محملة بالبضائع من قبل نقطة الاستقبال التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في غزة، مضيفة أنه تم إرسال 200 شاحنة من نيتسانا إلى معبر رفح.

وأضافت أن مئات الآلاف من الأشخاص تلقوا المساعدة بالغذاء والماء والإمدادات الطبية وغيرها من المواد الإنسانية الأساسية.

وأفادت بأن 129 ألف لتر من الوقود وأربع شاحنات محملة بالغاز عبرت أيضا إلى غزة، في حين تم إجلاء 21 مريضا حالتهم حرجة في عملية طبية واسعة النطاق من شمال غزة.

وقالت في بيان "ترحب الأمم المتحدة بإطلاق سراح 24 رهينة محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر وتجدد دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وأضاف البيان أن "الفرق الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والشركاء ستواصل تكثيف العمليات الإنسانية لتلبية احتياجات السكان في جميع أنحاء غزة في الأيام المقبلة".