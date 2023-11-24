هاري كين يقود بايرن ميونيخ لصدارة الدوري الألماني مؤقتًا

قاد هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، فريقه لتحقيق الفوز على مضيفه كولن بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة 12 من الدوري الألماني "بوندسليجا".

وسجل كين هدف المباراة الوحيد لبايرن ميونيخ عند الدقيقة 20.

وبفضل هذا الانتصار ارتقى بايرن ميونيخ إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بشكل مؤقت.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 32 نقطة، ليتفوق على باير ليفركوزن بفارق نقطة واحدة، لكن فريق المدرب تشابي ألونسو لعب مباراة أقل حتى الآن، وسيلعب غدًا السبت ضد فيردر بريمن.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كولن عند 6 نقاط في ذيل جدول الترتيب.