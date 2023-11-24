سان جيرمان يضرب موناكو بخماسية في الدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان فوزًا عريضًا على ضيفه موناكو بنتيجة 5-2 مساء الجمعة، في قمة مباريات الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 30 نقطة ليعزز موقعه في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن نيس صاحب المركز الثاني، والذي يلعب يوم الأحد مع ضيفه تولوز.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد موناكو عند 24 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم باريس عن طريق جونشالو راموس في الدقيقة 18، لكن موناكو أدرك التعادل عن طريق تاكومي مينامينو سريعًا في الدقيقة 22.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 39 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف زميله عثمان ديمبلي الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وسجل باريس هدفه الرابع في الدقيقة 72 عن طريق فيتينيا، قبل أن يسجل فلورين بالوجان الهدف الثاني لموناكو بعد ذلك بثلاث دقائق.

وأبى راندل كولو مواني أن تنتهي المباراة دون أن يضع بصمته، حيث اختتم الخماسية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.