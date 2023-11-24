ناقد رياضي: مشكلة الاتحاد إدارية وليست فنية

يرى الناقد الرياضي سعود الصرامي أن مشكلة الاتحاد تتمثل في الجوانب الإدارية، وليس الفنية، موجهًا انتقادات كبيرة لإدارة "العميد".

وتعثر الاتحاد بالتعادل مع الاتفاق بهدف لمثله في مباراة أقيمت الجمعة ضمن الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين.

ويأتي التعثر في أول مباراة للأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي قاد الفريق خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وقال الصرامي، عبر برنامج "الديوانية" المُذاع على القناة الرياضية السعودية، "جاياردو ارتكب أخطاءً فنية في أول مباراة له ضد الاتفاق، لكن لا يمكنني أن ألوم المدرب في شيء لأنه تولى المهمة منذ 3 أيام فقط".

وأضاف "أعتقد أن مشكلة الاتحاد إدارية بنسبة 100%، وليست فنية في مدرب أو لاعب، خصوصًا أنه يملك لاعبين جيدين".

الصرامي تابع "تصريحات المدير التنفيذي للاتحاد بعيدة عن توجهات إدارة النادي، لذلك يجب أن يكون هناك مسؤولًا لديه خبرة "يلم" الفريق".

واختتم "باقي 26 يومًا على كأس العالم للأندية، الفريق لديه مشكلات إدارية لأن مسؤوليه "سنة أولى إدارة" ويفتقدون للمهارة الإدارية، الاتحاد يحتاج إداري خبير".

ويتأهب الاتحاد للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة بين 12 و22 ديسمبر المقبل.