أول تعليق من فوفانا بشأن غضبه لحظة استبداله في مباراة الأخدود

خرج الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط النصر، عن صمته ليدافع عن نفسه بعد غضبه لحظة استبداله في مباراة الفريق ضد الأخدود ضمن دوري روشن للمحترفين.

وحقق النصر فوزًا ثمينًا على ضيفه الأخدود بثلاثة أهداف دون رد مساء الجمعة ضمن الجولة 14 من المسابقة.

لكن ما عكر صفو الانتصار المشهد الذي ظهر فيه فوفانا غاضبًا لحظة استبداله من جانب المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

وقال فوفانا، في تصريحات لقناة SSC عقب المباراة "لست غاضبًا وكنت سعيدًا بالفوز، وأديت ما عليّ في الشوط الأول".

وأضاف "لاعب الكرة لديه الرغبة للعب طول الوقت، لذلك ردة فعلي قريبة من العادية ولم تكن موجهة ضد أي أحد".

وتابع الإيفواري الدولي "أحيانًا يراها البعض ردة فعل غريبة لكنها عادية، وأنا هنا مع الفريق لمساعدته وأكون ضمن مجموعة اللاعبين والأهم من ذلك تحقيق الانتصار".