عملية تستغرق أياماً.. الصليب الأحمر يلمّ شمل الرهائن والمعتقلين بعائلاتهم في فلسطين وإسرائيل

بدأت فرق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) يوم الجمعة تنفيذ عملية تستغرق عدة أيام من أجل تيسير الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة ونقلهم، وتيسير الإفراج عن معتقلين فلسطينيين ونقلهم إلى الضفة الغربية. وتتضمن العملية تقديم مساعدات إنسانية إضافية تمسّ الحاجة إليها في غزة.

وستعمل اللجنة الدولية، في دورها كوسيط محايد، على مدى عدّة أيام على نقل رهائن محتجزين في غزة إلى السلطات الإسرائيلية وإلى عائلاتهم في نهاية المطاف، ونقل معتقلين فلسطينيين إلى السلطات في الضفة الغربية من أجل لمّ شملهم بعائلاتهم.

وستُدخل اللجنة الدولية أيضاً إمدادات طبية إضافية من أجل تقديمها إلى المستشفيات في غزة، مما سيعزّز عمليات إيصال المساعدات التي سبق أن نفّذتها اللجنة الدولية.

ووافقت أطراف النزاع على تفاصيل العملية، بما فيها التفاصيل المتعلقة بمن سيُفرج عنه ومتى.

ولم تشارك اللجنة الدولية في المفاوضات، بل يتمثل دورها في المساعدة على تيسير الاتفاق باعتبارها وسيطاً محايداً.