قمة الأهلي والشباب تتصدر مباريات اليوم في دوري روشن

تُختتم مباريات الجولة الـ14 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" بإقامة خمس مواجهات.

وأقيمت 4 مباريات يوم الجمعة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي خاض فيها المنتخب السعودي مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 أمام باكستان والأردن، وتمكن خلالهما من تحقيق الفوز وحصد 6 نقاط.

وافتتح الاتفاق والاتحاد منافسات الجولة وانتهت المباراة بينهما بالتعادل 1-1، قبل أن يفوز الرياض 1-2 على التعاون، والنصر على الأخدود 3-0، والطائي على الرائد 4-3.

مباريات اليوم في دوري روشن

ومن المقرر أن تجمع المواجهة الأولى بين فريقي الحزم والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

وفي التاسعة مساء، ستجمع مواجهة قوية بين الأهلي والشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ويستضيف ضمك نظيره أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

كما سيحل الخليج ضيفًا على الوحدة بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وتختتم الجولة بمباراة الفتح والفيحاء على ملعب نادي الفتح بالأحساء.

جدول ترتيب دوري روشن

يحتل الهلال صدراة الترتيب بـ35 نقطة، ويلاحقه النصر بعد رفع رصيده إلى 34 نقطة لكنه خاض مباراة أكثر.

ويأتي الأهلي ثالثاً بـ26 نقطة، ويليه الاتحاد والتعاون في المركزين الرابع والخامس برصيد 25 نقطة بعد خوضهما 14 مباراة.

أما الشباب فيأتي في المركز الـ11 بجدول الترتيب وفي جعبته 15 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن