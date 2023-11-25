الاتحاد يستعيد كانتي قبل كأس العالم للأندية

يستعيد الاتحاد خدمات لاعب وسطه الفرنسي نجولو كانتي قبل كأس العالم للأندية بعد تأكد تعافيه من الإصابة قبل أيام من انطلاق البطولة.

وعانى نجولو كانتي من تمزق في العضلة أُصيب بها خلال مشاركته أمام أبها، ضمن منافسات الجولة الماضية من دوري روشن السعودي.

وأعلن الاتحاد بعدها إصابة كانتي وغيابه لمدة ثلاثة أسابيع، بحسب التقارير الطبية التي خضع لها النجم الفرنسي بطل المونديال مع منتخب بلاده 2018.

لكن حسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن كانتي سيعود للمشاركة مع فريقه في المباريات الرسمية أمام ضمك يوم 7 ديسمبر المقبل.

وأضافت أن كانتي قد يتمكن من خوض مباراة سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا، 4 ديسمبر، التي تسبق مباراة ضمك، في ظل التحسن الطبي الذي يعيشه اللاعب الأيام الجارية.

وأوضحت "الرياضية" أن كانتي لم ينقطع يوما واحدا عن برنامجه التأهيلي حتى في أيام الإجازات التي يمنحها الجهاز الفني في الاتحاد للاعبين.

يذكر أن الاتحاد سيفتتح مشاركته في كأس العالم للأندية يوم 12 ديسبمر المقبل في جدة بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أن يلتقي الفائز أمام الأهلي المصري بطل أفريقيا.