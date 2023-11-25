كريستيانو رونالدو يدون إنجازا جديدا في الملاعب السعودية

دوّن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر إنجازا جديدا في الملاعب السعودية بعد قيادة فريقه للفوز على الأخدود في دوري روشن.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفين في مرمى الأخدود ليقود النصر للفوز بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي مساء الجمعة.

وبهدفي المباراة، أصبح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم برصيد 527 هدفا، متفوقا على جوزيف بيكان وفيرينك بوشكاش.

وجاءت أهداف رونالدو بواقع 311 هدفا في الدوري الإسباني، 103 أهداف في الدوري الإنجليزي، 81 هدفا في الدوري الإيطالي، 29 هدفا في الدوري السعودي، و3 أهداف في الدوري البرتغالي.

وبشكل عام، وصل صاحب الـ38 عاما إلى 867 هدفا خلال مسيرته الاستثنائية، والفوز رقم 790 سواء مع الأندية أو المنتخبات.

فضلا عن ذلك، وصل رونالدو إلى 61 مساهمة تهديفية في عام 2023، حيث أحرز 48 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة في 52 مباراة لعبها.

ومنذ بلوغه الثلاثين عاما، خاض رونالدو 478 مباراة، أحرز خلالها 404 هدفا وقدم 92 تمريرة حاسمة.