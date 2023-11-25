أفلت من العقوبة الكبرى.. مانشستر يونايتد يفقد راشفورد في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن ماركوس راشفورد سيغيب عن مواجهة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام جالطة سراي التركي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وتعرض راشفورد للطرد بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في المباراة التي خسرها مانشستر يونايتد 3 /4 خارج أرضه أمام كوبنهاجن الدنماركي يوم الثامن من نوفمبر الماضي، وهو القرار الذي يرى الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني للفريق الإنجليزي، أنه غير المباراة تماما.

وأكد (يويفا)، اليوم الجمعة، أن راشفورد سيغيب لمدة مباراة واحدة بسبب اللعب الخشن.

وبالتالي يفلت صاحب الـ26 عاما من العقوبة الكبرى، وسيكون متاحا للمشاركة أمام بايرن ميونخ الألماني في الجولة السادسة الأخيرة.

وستنهي الهزيمة في تركيا، آمال الفريق في الوصول إلى دور الستة عشر بالمسابقة، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الأخير في المجموعة.

وتعرض راشفورد للطرد بعد تدخله على إيلياس جيليرت لاعب كوبنهاجن، ليراجع الحكم دوناتاس رامساس الحالة.

ووصف تن هاج القرار بأنه كان "قاسيا" وأضاف: "أعتقد أن راشفورد تدخل على الكرة والحكم يحتاج لوقت طويل لاتخاذ قرار البطاقة الحمراء".