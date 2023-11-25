الشرطي قاتل جورج فلويد يتعرض للطعن في السجن

كشفت تقارير صحفية أميركية، السبت، عن تعرض الشرطي المدان بقتل الأميركي الأسود جورج فلويد، للطعن داخل سجنه.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، تعرض الشرطي الأميركي ديريك شوفين المدان بقتل الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، للطعن والإصابة على يد نزيل آخر في سجن اتحادي في أريزونا بجنوب غربي الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن شوفين تعرض للطعن الجمعة في سجن اتحادي في توكسون بولاية أريزونا.

وكانت محكمة أميركية قضت في السادس من يوليو الماضي بسجن ضابط شرطة منيابوليس السابق ديريك تشوفين لمدة 22 عامًا، بعد اتهامه بجريمة قتل فلويد، بعدما جثا بركبته لأكثر من 9 دقائق على رقبته، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في مايو 2020.

ورفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي استئنافا قدمه شوفين ضد هذه الإدانة.

وقتل فلويد يوم 25 مايو، بعدما ضغط الشرطي شوفين على عنقه وهو موثق اليدين، لاتهامه باستخدام ورقة نقدية مزورة فئة 20 دولارا لشراء سجائر من متجر.

وفارق فلويد الحياة لاحقًا في مستشفى، بعدما تبيّن أن الورقة النقدية سليمة.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المارة اللحظات الأخيرة لفلويد وهو ينادي والدته ويقول: "لا أستطيع التنفس"، وهو ما أصبح صرخة حاشدة لحركة "حياة السود مهمة".