انطلاق مهرجان محمية الملك سلمان الملكية في نسخته الثالثة بمنطقة الجوف

انطلقت بمنطقة الجوف اليوم السبت، فعاليات مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة تطوير المحمية بالتعاون مع أمانة منطقة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا لمدة 5 أيام.

ويشتمل المهرجان على حزمة فعاليات متنوعة مثل: الأمسيات الفنية، وأركان الحرف اليدوية، وفعاليات السوق الشعبي، والأطفال، وفعاليات التشجير والزراعة فضلاً عن المطاعم والمقاهي.

ويهدف المهرجان إلى التعريف بالمواقع السياحية والترفيهية داخل نطاق محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة المحمية وتحقيق أهدافها.

ودعت الهيئة الجميع لزيارة المهرجان والاستمتاع بالفعاليات، والتعرف على المحمية وأنشطتها، مشيرة إلى أن المهرجان يفتح أبوابه للزوار مجانًا، من الساعة 4 عصرًا إلى 12 مساءً طوال أيام المهرجان.

يذكر أنّ محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 130 ألف كلم مربع؛ وتمتد المحمية بين 4 مناطق هي الجوف، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، وتقع داخلها مواقع أثرية مسجلة لدى اليونسكو.