وزير البيئة يلتقي عددًا من المواطنين والمزارعين في منطقة الحدود الشمالية لتلمس ومناقشة احتياجاتهم

التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم السبت، بعددٍ من المواطنين والمزارعين في منطقة الحدود الشمالية، وذلك على مسرح الغرفة التجارية بعرعر؛ لمناقشة احتياجاتهم المائية والزراعية، وكل ما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها منظومة الوزارة في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات الخدمية المقدمة للمواطنين والمزارعين وملاك المواشي، حيث استمع معاليه إلى المعوقات والتحديات التي قد تعترضهم، وتقديم المقترحات لعددٍ من المواضيع التي تسهم في تنمية القطاع البيئي والزراعي بالمنطقة، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات التي قد تعترضهم، ومثمنًا في الوقت نفسه مقترحاتهم حول العديد من القضايا التي تخص المنطقة.

وفي ختام لقائه بالمواطنين وجه الوزير الفضلي بحصر المقترحات، ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح، منوهًا بحرص واهتمام جميع العاملين بمنظومة الوزارة؛ لتقديم الخدمات وتلمس احتياجات المواطنين؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في الارتقاء بالخدمات المقدمة؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.