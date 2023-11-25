5 أرقام مميزة من ثلاثية النصر أمام الأخدود

فاز النصر على ضيفه الأخدود بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي مساء الجمعة.

وتقدم النصر عن طريق سامي النجعي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 77 و80.

ورفع النصر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الأخدود عند عشر نقاط في المركز السادس عشر.

وتستعرض "الوئام" في السطور التالية أبرز الأرقام التي حققها النصر من ثلاثيته في مرمى الأخدود

الضحية الـ29

ضمّ النصر فريق الأخدود إلى قائمة الأندية التي تغلَّب عليها في دوري المحترفين، رافعًا عددهم إلى 29.

ومنذ إطلاق دوري المحترفين في صيف 2008، واجه النصر 29 فريقًا أحدثها الأخدود الصاعد حديثا للمسابقة، وفاز عليها جميعًا.

وفي الجولة بعد المقبلة، سيلعب النصر مباراته الأولى على صعيد الدوري أمام الرياض الصاعد أيضا، وسيكون خصمه رقم 30.

النصــر .. حيـاة 💛 pic.twitter.com/YvvSdgqjxD — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 24, 2023

سلسلة لا هزيمة

لم يعرف النصر طعم الهزيمة في آخر 19 مباراة لعبها خلال جميع المسابقات خلال الموسم الجاري.

وفاز النصر في 18 مباراة فيما تعادل بلقاء وحيد.

وتعود آخر هزيمة للنصر إلى 18 أغسطس الماضي، حين خسر أمام ضيفه التعاون بثنائية نظيفة بالأسبوع الثاني، حين خسر مرتين متتاليتين بعد هزيمته أمام الاتفاق بالجولة الأولى.

15 انتصارا بالثلاثة وأكثر

حقق النصر انتصاره الـ15 بثلاثة أهداف أو أكثر خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات.

وخاض النصر 27 مباراةً بدءًا من أواخر يوليو الماضي الذي شهِدَ انطلاق كأس الملك سلمان للأندية العربية، وفاز في 22 منها، مقابل خسارتين وثلاثة تعادلات.

وجاءت انتصارات النصر بثلاثية أو أكثر بواقع 8 مباريات في دوري روشن، 4 في دوري أبطال آسيا، 2 في البطولة العربية، وانتصار في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ثنائية جديدة من كريستيانو رونالدو

سجل كرستيانو رونالدو ثنائية أو أكثر في مباراة واحدة 6 مرات خلال الموسم الجاري.

وبشكل عام، لعب رونالدو 13 مباراة في دوري روشن هذا الموسم، وأسهم في 22 هدفا بعد تسجيل 15 هدفا وصناعة 7 آخرين.

تـاريخٌ يواصـل الكتابة بالذهـب 🤩

من أرض المملكة العربية السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/IGvzFtYPIT — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 24, 2023

رقم مميز لسلطان الغنام

واصل سلطان الغنام ظهير النصر هذا الموسم بصناعة هدف جديد.

وأصبح سلطان الغنام المدافع الأكثر مساهمة خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات برصيد 11 هدفا، بعدما سجل 3 أهداف وصنع 8 أخرى.