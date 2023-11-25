اختتام فعاليات مهرجان خريف الدلم بمنتزه الضاحي

اختتمت فعاليات مهرجان خريف الدلم بمنتزه الضاحي، في محافظة الدلم، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من أبناء المنطقة وعائلاتهم الذين توافدوا بالآلاف على الحديقة، حيث أقامت بلدية الدلم 20 فعالية، وقدمت ثلاثة آلاف هدية للزوار.

وتضمنت فعاليات المهرجان العديد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات التفاعلية، والعروض المرئية، وألعاب الخفه، وتكثيف الإضاءات والمجسمات الاحتفالية، وركن خاص بالورد والرسم الحر.

وحرصت البلدية بإقامة الفعاليات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، وأيضًا مواصلة البلدية عملها على خلق أجواء البهجة والسعادة لسكان وزوار المحافظة، من خلال إقامة وتطوير الفعاليات مما تساهم في دعم السياحة والترفيه و تحسين جودة الحياة.