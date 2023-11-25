مستعينا بتشافي.. وكيل جوندوجان يرد على إمكانية انتقاله للدوري السعودي

رد إلهان جوندوجان، وكيل إلكاي جوندوجان لاعب وسط برشلونة، على إمكانية انتقاله للدوري السعودي.

إلكاي جوندوجان انتقل إلى برشلونة الصيف الماضي، وسرعان ما أصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

لكن تقارير صحفية ربطت اسم صاحب الـ33 عاما إلى جالاتا سراي التركي ومؤخرًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

لكن رد وكيل جوندوجان جاء سريعا، وخرج لينفي ما تردد بشأن انتقاله المحتمل لأحد الأندية السعودية في يناير المقبل بعدما رفض تلك العروض الصيف الماضي.

وبعد سؤاله عن تلك الشائعات، أشار وكيل نجم برشلونة ببساطة إلى ما قاله تشافي هيرنانديز حول هذا الأمر خلال مؤتمره الصحفي لمباراة رايو فاليكانو يوم الجمعة.

وقال ممثل جوندوجان، بحسب ما نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو: "أفضل إجابة، هي إجابة المدرب".

وكان تشافي رد على تلك الأنباء في المؤتمر الصحفي ضاحكًا: "إن اللاعب يبحث عن منزل هنا، هل قالت الصحف هذا؟ رائع".

وسبق أن نفى جوندوجان إمكانية انتقاله إلى الدوري التركي، قائلا: "أنا سعيد جدا في إسبانيا، في نادي برشلونة".

يذكر أن جوندوجان وقع عقدا مع برشلونة حتى صيف 2025، مع خيار التمديد لعام آخر.