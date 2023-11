هاري كين يحطم رقم جيرد مولر في البوندسليجا

أصبح هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) يسجل 18 هدفا خلال أول 12 مباراة في الموسم، وفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية.

وتجاوز هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، بذلك رقم جيرد مولر أسطورة بايرن ميونخ الذي سجل 17 هدفا خلال أول 12 مباراة في موسم 1968 / 1969 .

Great win away from home. Had good control throughout the whole game! Let’s keep it going. 🙌 #MiaSanMia pic.twitter.com/J2vvwlkMrt

— Harry Kane (@HKane) November 24, 2023