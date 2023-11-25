هاري كين يحطم رقم جيرد مولر في البوندسليجا

أصبح هاري كين مهاجم فريق بايرن ميونخ أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) يسجل 18 هدفا خلال أول 12 مباراة في الموسم، وفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية.

وتجاوز هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، بذلك رقم جيرد مولر أسطورة بايرن ميونخ الذي سجل 17 هدفا خلال أول 12 مباراة في موسم 1968 / 1969 .

Great win away from home. Had good control throughout the whole game! Let’s keep it going. 🙌 #MiaSanMia pic.twitter.com/J2vvwlkMrt — Harry Kane (@HKane) November 24, 2023

وتجاوز كين رقم مولر بعد أن سجل هدف الفوز 1 / صفر لبايرن ميونخ في شباك كولون مساء أمس الجمعة في المرحلة الثانية عشر من الدوري.

كذلك أصبح كين أول لاعب إنجليزي يسجل 18 هدفا خلال موسم واحد في البوندسليجا.

وحطم هاري كين رقم جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند السابق، الذي سجل 17 هدفا في البوندسليجا في موسم 2019 / 2020 .