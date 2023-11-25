توسيعًا لنطاق عملياتها وتغطياتها.. انطلاق قناة “الحدث” من قلب العاصمة الرياض

أعلنت قناة "الحدث"، اليوم السبت، إطلاق غرفة أخبارها الجديدة من الرياض، إلى جانب استوديوهات البث المباشر التي تتمتع بأحدث المعايير الفنية والتقنية العالمية.

يأتي ذلك بهدف تعزيز فعالية التغطيات المباشرة والتحليلات الشاملة لكل ما يجري في المنطقة، والإحاطة بالأخبار العاجلة أمام وخلف الكواليس، ما يوفر للمتابعين العرب في كل مكان مزيدًا من الشفافية والدقة.

اللحظات الأولى لانطلاق #الحدث_من_الرياض.. توسيعا لنطاق عملياتها وتغطياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا pic.twitter.com/Zaa6vNUkjZ — ا لـحـدث (@AlHadath) November 25, 2023

ووسّعت "الحدث" نطاق عملياتها وتغطياتها وحجم حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معززة من تواجدها في العاصمة السعودية الرياض.

وسخّرت القناة آخر ما توصلت إليه الابتكارات التكنولوجية في قطاع الأخبار والبث المباشر، من الصورة عالية الدقة، والمحاكاة الرقمية، والشاشات الإيضاحية، والاستوديوهات التحليلية المجهّزة.

كما تستخدم تقنيات الذكاء الصناعي، وتتوفر لديها أحدث أدوات القطاع الإخباري الفنية وطاقاته البشرية الأكثر كفاءة وخبرة.

وانطلقت "الحدث" عام 2012 من دبي، وهي قناة إخبارية متخصصة شقيقة لقناة "العربية".

وتعتمد قناة "الحدث" على التغطية المستمرة والمتابعة الآنية لكل التطورات في المنطقة، وبالأخص المناطق التي تشهد توترًا في الوقت الراهن.