الأخبار المحلية

شرطة المدينة المنورة تقبض على شخصين لتنفيذهما 146 عملية احتيال مالي

25 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
الأمن العام
الأمن العام

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية، لاتخاذهما شقة سكنية مزودة بأجهزة وشرائح اتصال، وكرًا لتنفيذ عمليات احتيال مالي بانتحال صفة غير صحيحة وبث إعلانات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على بيانات المجني عليهم والدخول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.

ووصل عدد البلاغات في مناطق المملكة 146 بلاغًا، وتجاوزت عمليات السحوبات المالية 22 مليون ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.