هالاند في مواجهة صلاح.. تشكيل قمة مانشستر سيتي وليفربول

أعلن بيب جوارديولا ويورجن كلوب تشكيل مانشستر سيتي وليفربول في القمة التي ستجمع بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفاً على نظيره مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" مساء اليوم السبت في افتتاح منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 28 نقطة، بينما يقع ليفربول في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في التشكيل الأساسي للريدز لمواجهة مانشستر سيتي، في الوقت الذي يقود فيه النرويجي إيرلينج هالاند هجوم الفريق السماوي بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل ليفربول لمباراة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: كيرتس جونز، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، ديوجو جوتا.

تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.