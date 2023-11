هالاند في مواجهة صلاح.. تشكيل قمة مانشستر سيتي وليفربول

أعلن بيب جوارديولا ويورجن كلوب تشكيل مانشستر سيتي وليفربول في القمة التي ستجمع بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفاً على نظيره مانشستر سيتي على ملعب "الاتحاد" مساء اليوم السبت في افتتاح منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 28 نقطة، بينما يقع ليفربول في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في التشكيل الأساسي للريدز لمواجهة مانشستر سيتي، في الوقت الذي يقود فيه النرويجي إيرلينج هالاند هجوم الفريق السماوي بعد تعافيه من الإصابة.

How we line up to take on Manchester City 📋🔴#MCILIV

— Liverpool FC (@LFC) November 25, 2023