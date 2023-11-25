فيرمينو يغيب عن كلاسيكو الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الأهلي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو أمام الشباب.

ويستضيف الأهلي نظيره الشباب بالجولة 14 في كلاسيكو الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن روبرتو فيرمينو سيعود إلى جدة مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيستمر في تواجده بالبرازيل بعد وفاة والده.

وسيعتمد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، على اللاعب فراس البريكان لتعويض غياب فيرمينو في المباراة.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة بفارق 8 نقاط عن النصر الوصيف و9 عن الهلال المتصدر، فيما يحتل الشباب المركز الـ11 للمسابقة بـ15 نقطة.