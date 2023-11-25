برناردو سيلفا يعترف: لن أكذب بشأن العروض السعودية

اعترف البرتغالي برناردو سيلفا، صانع ألعاب مانشستر سيتي، أن خيار الانتقال للدوري السعودي قد أغراه في الصيف الماضي، لكنه كشف أنه "لا يريد الاستسلام" عن المنافسة على أعلى مستوى مع فريقه.

وكان برناردو سيلفا ارتبط بشكل كبير بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضي، في الوقت الذي جذب فيه أيضا اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

واختار صاحب الـ29 عاما في النهاية الاستمرار مع مانشستر سيتي بعد تجديد عقده مع الفريق حتى عام 2026.

وقال برناردو سيلفا في مقابلة مع قناة "RTP" البرتغالية نقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية جزءا منها: "سأكذب إذا قلت إنني لم أفكر (في العروض السعودية)".

وأضاف: "ما أثار اهتمامي هو حرارة اللعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والاستماع إلى استاد الاتحاد وهو صاخب بعد التسجيل في مرمى ريال مدريد في نصف النهائي، أو عندما فزنا بالمباراة النهائية ضد إنتر". لم أرغب في التخلي عن ذلك".

يذكر أن اللاعب الدولي البرتغالي سجل ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل السيتي صدارة الترتيب.