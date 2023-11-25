محمد رمضان يشعل حفل موسم الرياض

أحيا الفنان محمد رمضان حفلا غنائيًا بمنطقة بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

وأشعل رمضان بباقة من أغانيه في حفله بالرياض، وقام بتحية الجمهور فور صعوده على المسرح، وأشعل الحفل بباقة من أغنيه بدأها بـ أغنية نمبر وان، مافيا، طبطب، أقوى كارت، عندي كلام، وغيرها من الأغاني.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لرمضان، من الحفل، أثناء صعود أبناءه على المسرح؛ وسط تفاعل من الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، كان فيلم "ع الزيرو"، الذي عرض في السينمات الفترة الماضية، وشاركه في البطولة كل من نيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم والطفل منذر ومن إخراج ماندو العدل، كما أنه أكد أن إيرادات جميع حفلاته الغنائية في خارج مصر وداخلها تلك الفترة ستذهب كتبرعات للشعب الفلسطيني.