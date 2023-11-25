أميرة المضحي لـ”الوئام”: “الدرعية” قبلة الثقافة.. وقوافل الشعر العربي تعمّق الاعتزاز بالتراث الإبداعي

لا تغيب شمس الفعاليات الثقافية ومعارض الكتب كنوافذ للمعرفة في السعودية، إذ تستضيف المملكة في ديسمبر المقبل أكثر من حدث ثقافي.

وأعلنت بوابة الدرعية عن انعقاد مؤتمر الدرعية الأول بالشراكة مع دارة الملك عبد العزيز، في حدث سنوي يجمع العلماء والباحثين لاستكشاف إرث الدرعية وتراثها، خلال الفترة من 10 - 11 ديسمبر 2023، في مكتب التعليم بمحافظة الدرعية.

كما أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة تفاصيل معرض جدة الدولي للكتاب 2023، والمزمع انطلاقه ديسمبر المقبل.

وقالت هيئة الأدب والنشر والترجمة، إنّ معرض جدة الدولي للكتاب يأتي في ضوء سعي المملكة لتكون منصةً رئيسةً في صناعة النشر، لتوافق بذلك رؤيتها الاستراتيجية للثقافة 2030، كما أنّ المعرض الذي يعدّ الرابع هذا العام يأتي ضمن مبادرة معارض الكتب التي تعدّ إحدى المبادرات الاستراتيجية لها.

القوّة الناعمة للمملكة

قالت الكاتبة والروائية، أميرة المضحي، إنّ "القيادة السعودية تؤمِن بدور الثقافة والفنون، بأنها قوّة ناعمة لا يستهان بها، مستندة إلى الإرث الثقافي والإنساني الكبير الذي تتمتّع به البلاد، وبالخصوص مدنها العتيقة، كالعُلا التي كانت عاصمةً للبلاد يوما ما، وأصبحت الدرعية اليوم قبلة سياحية ثقافية وفنية محلية ودولية مهمّة".

وأضافت الكاتبة والروائية: "مؤتمر الدرعية الدولي الذي يُقام أوائل ديسمبر المقبل وتشرف عليه بوابة الدرعية، بمشاركة دارة الملك عبد العزيز، يعدّ حدثا فارقا يبرز مكانة هذه المدينة، ثقافيا وفنيا ومعماريا وتاريخيا، ودلالة صريحة على دعم القيادة للثقافة".

وبشأن قُرب انطلاق معرض جدة للكتاب في الأسبوع الأول من ديسمبر وقيمته في تنمية الحِس الفكري والمعرفي، أوضحت أميرة المضحي، في حديث خاص لموقع "الوئام": "لا تنام الرياض ولا تهدأ، تُخطّط وتعمل وتقيم الفعاليات الثقافية على مدار العام، تجوب مدن المملكة بروزنامة مشروعات وأفكار خلّاقة؛ فمعارض الكتب لم تعد محصورة بالمدن الرئيسة، لقد بدأ العام بمعرض الكتاب في الشرقية مصاحبا لمهرجان الكُتّاب والقُراء، تلاه معرض المدينة المنورة للكتاب، ثمّ معرض الرياض الدولي للكتاب، وفي ديسمبر يقام معرض جدة للكتاب، في خطوة مهمّة تقوم بها وزارة الثقافة لجعل الكتاب محل احتفاء على مدار العام في مدن البلاد".

2023.. عام الشِّعر

وعن تكريس القيادة السياسية في المملكة جهودا قوية للنهوض بالفكر والثقافة، قالت أميرة المضحي: "لا يجب أن ننسى أن مجلس الوزراء السعودي أصدر موافقته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تسمية عام 2023 «عام الشعر العربي» احتفاءً بالشعر العربي واللغة، كما احتفلت الرياض قبل أشهر بامرؤ القيس، شاعر الغزل، في الدرعية، وها هي تحتفل بالشاعر طرفة بن العبد في الأحساء، دون أن ننسى قوافل الشعر العربي التي انطلقت من السعودية وزارت مصر والبحرين والكويت وقطر وباريس، كونها تعمّق الاعتزاز بالتراث الإبداعي وتؤصّل لدور الجزيرة العربية، باعتبارها وطنا لثقافة العرب وإنجازهم الحضاري".

وحول آخر أعمالها وما تكتبه حاليا، أوضحت المضحي أن "العام في نهايته، وأنها تعمل منذ مدة وبشكل متقطّع على كتابة روايتها الجديدة، وتتمنّى أن تصدر قريبا".