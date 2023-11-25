إعلاميون رياضيون يكشفون لـ”الوئام” سر تراجع المعدل التهديفي لساديو ماني

أرجع إعلاميون رياضيون انخفاض المعدل التهديفي للسنغالي ساديو ماني، جناح النصر، إلى التزامه بأداء الأدوار الدفاعية بتكليف من المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

وقال الإعلامي محمد البكيري، في تصريحات خاصة لصحيفة "الوئام"، "ماني سجل أهدافًا قليلة هذا الموسم لأنه مُكلف بأدوار دفاعية، في ظل وجود زميله أندرسون تاليسكا الذي يتولى المهام الهجومية".

أضاف البكيري "كريستيانو رونالدو هو المحرك الرئيس للنصر والقلب النابض للفريق الأصفر، حتى وإن كان للبعض رأي آخر".

وتابع : "كما أن ماني يفكر بـ"أنانية" في صراع النجوم، كما حدث خلال فترته في صفوف ليفربول مع علو كعب المصري محمد صلاح، السيناريو تكرر الآن في صفوف النصر مع وجود نجوم آخرين مثل رونالدو وتاليسكا".

وأشار البكيري إلى أن انتقال ماني من ليفربول إلى بايرن ميونيخ عام 2022 لم يكن قرارًا موفقًا، الأمر الذي ظهر من خلال أدائه مع الفريق البافاري، لذلك فضّل اللاعب الانتقال إلى النصر.

واختتم البكيري حديثه بالقول "في حال رحل ماني عن النصر، فإنه لن يرحل عن دوري روشن، حيث قد ينتقل لنادٍ سعودي آخر".

من جانبه، قال الإعلامي خلف ملفي "ماني يلتزم بالأدوار الدفاعية عند فقدان الكرة، ما قلل من فرص تسجيله الأهداف".

وأوضح ملفي أن رونالدو هو المحفز لنجوم النصر.

وبسؤاله عما إذا كان من الممكن الحكم بفشل تجربة ماني مع النصر، رد بقوله "لا يمكن الحكم على اللاعب بالإخفاق في الوقت الحالي، الوقت مبكر، والموسم طويل".

كان ماني، صاحب الـ31 عامًا، تعرض لهجومي إعلامي وجماهيري على خلفية تراجع مستواه مع النصر في دوري روشن.

ماني، الذي انتقل من بايرن ميونيخ إلى النصر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بدأ الموسم بصورة جيدة حيث أحرز 6 أهداف في أول 6 مباريات.

لكن الجناح السنغالي الدولي فشل في إحراز أي هدف خلال المباريات السبع التالية بالمسابقة، ما أثار التساؤلات.