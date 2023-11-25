الهلال ينذر النصر بـ9 أهداف في شباك الحزم

وجه الهلال إنذارًا شديد اللهجة لغريمه النصر من خلال فوزه بـ9 أهداف نظيفة على الحزم في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين.

ويعتبر هذا هو الفوز الأكبر لأي فريق في دوري روشن هذا الموسم.

وابتعد الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، ليعيد الفارق بينه والنصر صاحب المركز الثاني إلى 4 نقاط.

ويستضيف الهلال نظيره النصر يوم الجمعة المقبل في ديربي الرياض المرتقب ضمن الجولة 15.

في المقابل، تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الأخير.

وتقمص المهاجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا دور البطولة بتسجيله 3 أهداف (هاتريك) لفريق الهلال مقابل هدف واحد لكل من الصربي ألكسندر ميتروفيتش والصربي الآخر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومحمد إبراهيم كنو ومحمد حمد القحطاني وصالح الشهري ومحمد البريك.