الهلال يحقق رقمًا تاريخيًا في دوري المحترفين بانتصاره على الحزم

حقق الهلال رقمًا قياسيًا تاريخيًا بعد انتصاره الكاسح على الحزم في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في دوري روسن للمحترفين.

واكتسح الهلال نظيره الحزم بنتيجة 9-0 مساء اليوم ضمن الجولة 14 من المسابقة ليوجه إنذارًا شديد اللهجة للنصر منافسه المقبل يوم الجمعة.

وحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن الهلال بات أول فريق يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة منذ تطبيق نظام دوري المحترفين في السعودية.

9 - للمرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين يسجّل فريقٌ 9 أهدافٍ في مباراةٍ واحدة - #الهلال يسجّل 9 أهداف في مباراةٍ بدوري القمة السعودي للمرة الثانية في تاريخه بعد 9-0 ضد الرياض في ابريل 1979. تاريخي. pic.twitter.com/hSP2TNiqf1 — OptaArabi (@OptaArabi) November 25, 2023

ولم يسبق لأي فريق أن سجل هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة في عصر المحترفين.

لكن الهلال نفسه كان سجل 9 أهداف قبل تطبيق دوري المحترفين، عندما فاز على الرياض بنتيجة 9-0 في أبريل 1979.