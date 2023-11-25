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الهلال يحقق رقمًا تاريخيًا في دوري المحترفين بانتصاره على الحزم

25 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
الهلال
الهلال

حقق الهلال رقمًا قياسيًا تاريخيًا بعد انتصاره الكاسح على الحزم في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في دوري روسن للمحترفين.

واكتسح الهلال نظيره الحزم بنتيجة 9-0 مساء اليوم ضمن الجولة 14 من المسابقة ليوجه إنذارًا شديد اللهجة للنصر منافسه المقبل يوم الجمعة.

وحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن الهلال بات أول فريق يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة منذ تطبيق نظام دوري المحترفين في السعودية.

ولم يسبق لأي فريق أن سجل هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة في عصر المحترفين.

لكن الهلال نفسه كان سجل 9 أهداف قبل تطبيق دوري المحترفين، عندما فاز على الرياض بنتيجة 9-0 في أبريل 1979.