دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يحسم الكلاسيكو التونسي ضد النجم الساحلي

تغلب الترجي على نظيره النجم الساحلي بثنائية دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت.

وسجل يان ساسي الهدف الأول للترجي في الدقيقة 59، قبل أن يضيف زميله ياسين مرياح الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة الثالثة، انتصر بترو أتلتيكو الأنجولي على ضيفه الهلال السوداني بنتيجة 1-صفر.

وسجل إيناسيو فيريرا هدف المباراة الوحيد للفريق الأنجولي في الدقيقة 37.

وبذلك يتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط مع أفضلية الأهداف على حساب بترو أتلتيكو.

بينما يتذيل النجم الساحلي وأمامه الهلال السوداني بلا رصيد من النقاط.