ليفركوزن يسترد صدارة الدوري الألماني بثلاثية في مرمى فيردر بريمن

استرد باير ليفركوزن موقعه في صدارة الدوري الألماني بعد فوزه على مضيفه فيردر بريمن بثلاثية نظيفة اليوم السبت في الجولة 12 من المسابقة.

ورفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونيخ بعد أن كان حامل اللقب هزم كولن بهدف مساء أمس الجمعة.

وسجل ليفركوزن تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو فوزه الثامن على التوالي في البوندسليجا مقابل تعادل وحيد طوال الموسم، ويبقى هو الوحيد رفقة بايرن ميونيخ الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

وبات تشابي أول مدرب في تاريخ ليفركوزن يحقق 8 انتصارات متتالية في الدوري الألماني.

تقدم ليفركوزن بهدف عكسي في الدقيقة التاسعة سجله أوليفييه ديمان بالخطا في مرماه ثم أضاف جيريمي فريمبونج الهدف الثاني في الدقيقة 43 وتكفل اليخاندرو جريمالدو بالهدف الثالث في الدقيقة 76.

من جانبه، قلب دورتموند تأخره بهدفين أمام جلادباخ إلى فوز مثير برباعية ليحصد 3 نقاط غالية.

الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 24 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد جلادباخ عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم مونشنجلادباخ بهدفين حملا توقيع روكو ريتز وكواديو كونيه في الدقيقتين 13 و28 ثم رد مارسيل سابيتزر ونيكلاس فولكروج بهدفين لدورتموند في الدقيقتين 30 و32.

وجاء الهدف الثالث لدورتموند بواسطة جيمي بينو جيتنز في الدقيقة 45 وتكفل دونيايل مالين بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.

وفي مباريات أخرى، فاز فولفسبورج على ضيفه لايبزج 2-1 وتعادل يونيون برلين مع أوجسبورج 1-1 وفرايبورج مع دارمشتاد بنفس النتيجة.