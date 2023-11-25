الفالح: 40 مبادرة تنفيذية في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إحدى الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أنه منذ إطلاق الرؤية عملت المملكة على إصلاحات جوهرية في المنظومة التشريعية والتنظيمية لجعل اقتصاد المملكة أكثر تنافسية واستدامة.

وأوضح خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في جلسة بعنوان "التوجيهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية"، أن الهدف العام للاستراتيجية الوطنية للاستثمار يتمثل في زيادة جودة وحجم الاستثمارات في المملكة مما يسهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وتنويعها لتحقيق الأهداف المرجوة للرؤية.

وذكر وزير الاستثمار أن عدد المبادرات والبرامج يصل إلى 40 مبادرة تنفيذية تقدم فرصاً استثمارية نوعية في عدد من القطاعات وفي جميع مناطق المملكة ولجميع أنواع المستثمرين، منها مبادرة ربط منصة استثمر في السعودية بجميع الفرص الاستثمارية في المملكة، وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة بتشريعات مناسبة ومحفزة، وتقديم خدمات متميزة لكبار المستثمرين الاستراتيجيين بما فيهم المحليون والدوليون، والتي تجسد العمل التكاملي، مفيداً بوجود العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات تنافسية تعمل الوزارة على تطويرها في منطقة الحدود الشمالية، إضافةً إلى المشروعات القائمة بالمنطقة والتي تفوق 80 مليار ريال.

وأكد أن تفعيل تلك الفرص لم يتحقق إلا بوجود الإرادة السياسية لدى حكومة المملكة بالإضافة إلى حسن الإدارة والتكامل بين كافة الجهات والوزارات.

ولفت إلى أنه يوجد مشروع جديد سيضاعف طاقة المملكة في إنتاج الفوسفات، لتصبح ثالث منتج للعالم للفوسفات ابتداءً من وعد الشمال، وتحويل الفوسفات إلى منتجات كيميائية متقدمة.

ولفت إلى أن منطقة الحدود الشمالية تتضمن إمكانيات ضخمة لإنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الكهرباء إلى دول الجوار مثل ‫العراق وغيرها من الدول المجاورة بتكلفة منخفضة جداً.