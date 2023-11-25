مونديال الناشئين.. فرنسا تتأهل للمربع الذهبي.. والمغرب يودع على يد مالي

صعد منتخب فرنسا إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، المقامة حاليا في إندونيسيا، بعدما حقق انتصارا صعبا أمام أوزبكستان بهدف اليوم السبت ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وظل التعادل السلبي قائما طوال 82 دقيقة ثم نجح إسماعيل بونيب في خطف هدف الفوز للمنتخب الفرنسي.

ولحق المنتخب الفرنسي في الدور قبل النهائي بمنتخبي ألمانيا والأرجنتين اللذين تأهلا أمس الجمعة.

كما ودع منتخب مالي البطولة من ربع النهائي على يد مالي بعدما خسر بنتيجة 0-1 في وقت سابق من اليوم.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع إبراهيم ديارا في الدقيقة 81.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني في المربع الذهبي نظيره الألماني، بينما يلتقي المنتخب الفرنسي مع المنتخب المالي.