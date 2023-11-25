الهاتريك الثاني.. رقم استثنائي لمالكوم في دوري روشن

حقق البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح الهلال، رقمًا استثنائيًا بعد إحرازه 3 أهداف "هاتريك" في شباك الحزم مساء اليوم السبت في دوري روشن.

وسجل مالكوم ثلاثيته ليقود الهلال لفوز عريض على الحزم بنتيجة 9-0 ضمن الجولة 14 من المسابقة.

ورفع مالكوم حصيلته التهديفية إلى 9 أهداف هذا الموسم.

وهذا هو الهاتريك الثاني لمالكوم في الموسم الجاري من دوري روشن، بعد أن كان أحرز ثلاثية أخرى في مباراة الجولة الأولى ضد أبها.

وبات مالكوم أول لاعب في دوري روشن يسجل هاتريك مرتين هذا الموسم.

وفيما يلي يستعرض "الوئام" مسجلي الهاتريك في الموسم الجاري من دوري روشن:

روبرتو فيرمينو (الأهلي)

ضد الحزم في الجولة الأولى

مالكوم أوليفيرا (الهلال)

ضد أبها في الجولة الأولى

كريستيانو رونالدو (النصر)

ضد الفتح في الجولة الثالثة

ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)

ضد الاتحاد في الجولة الخامسة

أوديون إيجالو (الوحدة)

ضد ضمك في الجولة السادسة

برنارد مينساه (الطائي)

ضد الاتفاق في الجولة السابعة

كريستيان تيو (الفتح)

ضد الوحدة في الجولة الثامنة

كريم بنزيما (الاتحاد)

ضد أبها في الجولة 13

مالكوم (الهلال)

ضد الحزم في الجولة 14