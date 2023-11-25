الأهلي والشباب يرتضيان بالتعادل في دوري روشن

تعادل الأهلي مع ضيفه الشباب بدون أهداف مساء اليوم السبت في ختام الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين.

وفشل الفريقان في تحويل الفرص التي أتيحت لهما طوال الـ90 دقيقة إلى أهداف، لتخرج المباراة سلبية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن.

لكن الفريق الأخصر فشل في الابتعاد بالمركز الثالث عن الاتحاد، الرابع، الذي تعثر هو الآخر بالتعادل مع الاتفاق أمس، حيث يبقى الفارق بينهما نقطتين فقط.

كما لم يتمكن الأهلي من ملاحقة النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

في المقابل، حصد الشباب نقطة ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر.