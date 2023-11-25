الفتح يفشل في اقتحام المربع الذهبي.. والوحدة ينتصر على الخليج

فشل الفتح في اقتحام المربع الذهبي لدوري روشن بعدما خسر على يد نظيره الفيحاء بهدف ضمن الجولة 14، مساء اليوم السبت، فيما فاز الوحدة على الخليج بنتيجة 3-1.

وتقدم أوديون إيجالو للوحدة في الدقيقة الثالثة، قبل أن يدرك فابيو مارتينز التعادل للخليج في الدقيقة 22 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 58 سجل إيجالو الهدف الثاني للوحدة، ثم واصل تألقه وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 80 من ضربة جزاء.

ورفع الوحدة رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

فاز الفيحاء على مضيفه الفتح 1-صفر.

وسجل أنطوني نواكيمي هدف الفيحاء الوحيد في الدقيقة 39.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز السادس، حيث كان بإمكانه دخول المربع الذهبي حال فوزه.

كما حقق ضمك فوزا مهما على ضيفه أبها 4-2.

وتقدم ضمك عن طريق جورج كيفن نكودو في الدقيقة 44، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 64 سجل أبها هدفه الأول عن طريق بدر مونشي لاعب ضمك الذي سجل الهدف بالخطأ في مرمى ضمك، قبل أن يدرك أبها التعادل عن طريق زكريا السوداني في الدقيقة 75.

وسجل نكودو الهدف الثالث له ولضمك من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، قبل أن يسجل أسان سيسي الهدف الرابع بعد ذلك بثلاث دقائق.

ورفع ضمك رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.