الدوري الإنجليزي.. تعادل سيتي وليفربول.. نيوكاسل يفوز بالأربعة.. وانتصار صعب لأرسنال

شهدت مباريات السبت من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" إثارة كبيرة، حيث تعادل مانشستر سيتي وليفربول بهدف لمثله في قمة مباريات الجولة، فيما حقق نيوكاسل يونايتد فوزًا بنتيجة 4-1 على حساب تشيلسي، كما خرج أرسنال بانتصار صعب على برينتفورد.

وانتزع أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بفوزه على مضيفه برينتفورد 1-صفر، حيث ظل التعادل قائما بين الفريقين حتى تمكن كاي هافيرتز من تسجيل هدف الفوز لفريق الضيف في الدقيقة 89.

ورفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، بينما توقف رصيد برينتفورد عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثانية، فرض ليفربول التعادل 1-1 على مضيفه مانشستر سيتي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف سجله القناص النرويجي الدولي إيرلينج هالاند في الدقيقة 27 لكن المدافع الإنجليزي الدولي ترينت الكسندر أرنولد أدرك التعادل لليفربول قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

بهذا التعادل رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

وفي المباراة الثالثة، فاز نيوكاسل على تشيلسي 4-1.

وسجل أهداف نيوكاسل ألكسندر إيساك وجمال لاسيليس وجولينتون وأنتوني جوردون في الدقائق 13 و60 و61 و83، فيما سجل هدف تشيلسي الوحيد رحيم سترلينج في الدقيقة 23.

وشهدت المباراة طرد رييس جيمس، لاعب تشيلسي، في الدقيقة 73.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد تشيلسي عند 16 نقطة في المركز العاشر.