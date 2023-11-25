دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي المصري يُسقط ميدياما بثلاثية

افتتح الأهلي المصري مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة.

وانتظر الأهلي، حامل اللقب في النسخة الماضية، حتى الدقيقة 66 ليسجل له محمود عبد المنعم "كهربا" الهدف الأول.

وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 75، فيما عزز صلاح محسن بالهدف الثالث للأهلي قبل 3 دقائق على نهاية المباراة.

وتقاسم الأهلي صدارة المجموعة الرابعة مع شباب بلوزداد الجزائري.

كان شباب بلوزداد فاز على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية نظيفة أيضًا مساء أمس الجمعة.