مرض يصيب الكلاب يتفشى في أمريكا

تفشى مرض تنفسي غامض يصيب الكلاب في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف حول احتمالية نشوب جائحة بين هذه الحيوانات.

ويعمل أطباء البيطرة بجد لتحديد الطبيعة والأصل الدقيق لهذا المرض.

المرض، المعروف باسم مرض الجهاز التنفسي المعدي غير النمطي (aCIRD)، أصاب مئات الكلاب في ولاية أوريغون وحدها، وظهرت أولى الحالات في كاليفورنيا يوم الثلاثاء الماضي، حيث أبلغت إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس عن إصابة على الأقل عشر كلاب بهذا المرض.

وتشير التقارير إلى أن المرض انتشر في سبع ولايات أخرى على الأقل، من نيو هامبشاير إلى إلينوي وكولورادو وواشنطن، وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون المرض قاتلاً.

وتتضمن أعراض المرض السعال والخمول وإفرازات الأنف وفقدان الشهية.

وحذرت الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية من زيادة حالات أمراض الجهاز التنفسي للكلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة، موصيةً باتخاذ تدابير احترازية، مثل تحديث تطعيمات الحيوانات الأليفة وتجنب التجمعات غير الضرورية للكلاب.

ونصحت إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس بإبقاء الكلاب المريضة في المنزل وعزلها لمدة 28 يومًا على الأقل، وأشارت إلى أن بعض الكلاب في كاليفورنيا المصابة بالمرض قد مرضت منذ بداية أكتوبر، وتوفيت كلب واحد بسبب هذا المرض.