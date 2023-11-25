السعودي باسهل يحصد فضية بطولة العالم لفنون القتال المختلطة

حقق لاعب المنتخب السعودي لفنون القتال المختلطة مالك باسهل، الميدالية الفضية في بطولة العالم 2023، التي استضافتها العاصمة الألبانية تيرانا خلال الفترة من 20 - 25 نوفمبر الجاري.

وجاءت فضية باسهل بعد نهاية مباراته مع اللاعب الطاجيكي لويق اكراموف، بقرار الحكام في منافسات وزن أقل من 56,7 كجم.

جانب من تتويج البطل "مالك باسهل" بالميدالية الفضية لوزن 56,7 كجم في #بطولة_العالم_لفنون_القتال_المختلطة والمقامة حالياً في العاصمة الألبانية تيرانا pic.twitter.com/C9x1vN4T3M — الاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة (@smmafksa) November 25, 2023

من جانبه، أبدى باسهل سعادته بتحقيق أول ميدالية فضية في أول مشاركة دولية له مع المنتخب.

وقال اللاعب "الحمد لله على توفيقه لتحقيق هذا المنجز في بطولة شهدت تنافس نخبة من لاعبين العالم تنافسوا على تمثيل بُلدانهم للظفر بأحد الميداليات وبفضل الله حققت هذه الميدالية".

ووجه باسهل الشكر للاتحاد السعودي لفنون القتال المختلطة على دعمه المتواصل خلال فترة المُعسكر والتجهيز للمحفل العالمي.