“تداول السعودية” تطلق عقود الخيارات للأسهم المفردة اعتبارًا من الغد

أعلنت "تداول السعودية" عن إطلاق عقود الخيارات للأسهم المفردة، لتكون ثالث منتجات المشتقات المالية المتداولة في السوق المالية السعودية، وذلك اعتبارًا من الاثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري.

ويُعد إطلاق سوق المشتقات المالية أحد المبادرات الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي FSDP ضمن رؤية المملكة 2030.

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ويعزز سوق المشتقات المالية تطوير منتجات للتداول والتحوط لهدف دعم المستثمرين والبنية التحتية للسوق السعودية.

ومن المقرر أن تكون عقود الخيارات للأسهم المفردة متاحة للتداول، في خطوة تمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم الاستثمارية بشكل فعال.

وستتولى شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) مهمة مقاصة وتسوية عقود الخيارات للأسهم المفردة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وتعتبر عقود الخيارات للأسهم المفردة عقودًا موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلاً أساسياً لها.

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وذكرت "تداول السعودية" أنه انتقاء الأسهم من بين مجموعة من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في تداول السعودية، والتي تشمل أصولها الأساسية 4 شركات هي "أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، إس تي سي، وسابك".