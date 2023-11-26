أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في الفصل الدراسي اليوم

ينطلق الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد، حيث ينتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، إضافة إلى 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق السعودية ومحافظاتها، بمدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يبدأ الأحد 12/‏‏5/‏‏1445هـ، الموافق 26/‏‏11/‏‏2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 12/‏‏8/‏‏1445هـ الموافق 22/‏‏2/‏‏2024م.

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ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث الأحد 22/‏‏8/‏‏1445هـ الموافق 3/‏‏3/‏‏2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 4/‏‏12/‏‏1445هـ الموافق 10/‏‏6/‏‏2024م.