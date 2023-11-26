ما هي أكبر الانتصارات في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين؟

أمطر الهلال شباك مضيفه الحزم بتسعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وباتت هذه المرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين السعودي، التي يسجل فيها فريق تسعة أهداف في مباراة واحدة.

وحطم الهلال رقم الاتحاد بعد فوزه على القادسية 8-0، ورقم الوحدة بعد فوزه على الحزم 8-1، وذلك في موسم 2011-2012.

ومنذ اعتماد دوري المحترفين بنظامه الحالي في موسم 2008-2009، ست مباريات انتهت نتائجها 7-0، وكان للهلال النصيب الأكبر منها بثلاث مباريات.

وتستعرض "الوئام" في السطور التالية قائمة أكبر الانتصارات في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

قائمة أكبر الانتصارات في تاريخ دوري المحترفين السعودي