كريستيانو رونالدو يفتتح متحفه الخاص في الرياض (فيديو)

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، متحفاً خاصاً يحمل اسمه في العاصمة السعودية الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) مقطع فيديو من حضور كريستيانو رونالدو لحفل افتتاح المتحف.

وكتب آل الشيخ: "أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو يفتتح متحفه الخاص CR7 في بوليفارد سيتي" بالرياض.

أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو يفتتح متحفه الخاص CR7 في #بوليفارد_سيتي 😍❤️

The legacy of football Cristiano Ronaldo inaugurates the CR7 museum that features his life story …😍🇸🇦

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 25, 2023