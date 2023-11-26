“التعليم” توقّع اتفاقية في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار لتشغيل 3 مدارس للتميُّز العلمي

أعلنت وزارة التعليم اليوم الأحد عن تُوقّيع اتفاقية استثمارية، بهدف تشغيل 3 مدارس للتميّز العلمي، وذلك خلال مشاركتها في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار.

وقال نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار محمد السديري، خلال مشاركته في جلسات المنتدى، إن الوزارة تُقدّم تعليمًا متميّزًا بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص في جميع المراحل والبرامج التعليمية.

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وأضاف السديري أن أوجه الشراكة تتنوع بين الاستثمار في إنشاء المدارس والتجهيزات المدرسية، وكافة الخدمات المساندة واللوجستية.