“الصندوق العقاري” يعلن إيداع 970 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” عن نوفمبر

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الأحد، إيداع 970 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر نفوفمبر الجاري، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج المملكة 2030.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، في بيان اليوم الأحد، إن إجمالي الدعم لشهر نوفمبر بلغ 970 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري، موضحًا أن إجمالي ما أودِع في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر نوفمبر 2023م بلغ نحو 53.9 مليار ريال.

استمرارًا للدعم وتمكينًا للتملّك، تمّ إيداع الدعم الشهري بمبلغ 970 مليون ريال لشهر نوفمبر في حسابات أهالينا من مستفيدي برنامج سكني. pic.twitter.com/5TMGIQOQqk — صندوق التنمية العقارية (@redfksa) November 26, 2023

وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أن الصندوق العقاري أتاح الحل التمويلي أقل هامش ربح تمويلي بنسبة تصل إلى 2.59% لمستفيدي منتج البناء الذاتي لفترة محدودة بالشراكة مع مصرف الراجحي، والبنك السعودي الأول، وبنك البلاد، إضافة إلى مزايا برنامج الدعم السكني المحدّث الذي يُقدم حلولًا ومزايا أكثر لتمّلك السكن الملائم، موضحًا أن من المزايا التمويلية الأخرى رفع نسبة الدفعة الأولى إلى 25% عند توقيع العقد التمويلي، بما يسهم في معالجة تحديات مستفيدي منتج البناء الذاتي وتمكينهم من تغطية التكاليف الأولية لمراحل بناء منازلهم.

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ويقدم "الصندوق العقاري" خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.