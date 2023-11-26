نيوكاسل يحقق إنجازا غائبا منذ 28 عاما بعد رباعية تشيلسي

حقق نيوكاسل يونايتد فوزا عريضا على تشيلسي بنتيجة 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك.

وسجل أهداف نيوكاسل ألكسندر إيساك وجمال لاسيليس وجولينتون وأنتوني جوردون في الدقائق 13 و60 و61 و83، فيما سجل هدف تشيلسي الوحيد رحيم سترلينج في الدقيقة 23.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد تشيلسي عند 16 نقطة في المركز العاشر.

نيوكاسل يحقق إنجازا غائبا منذ 28 عاما

وبهذا الفوز، يكون نيوكاسل قد نجح في تفادي الهزيمة أمام تشيلسي في 3 مباريات متتالية جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي.

وباتت تلك المرة الثانية فقط في تاريخ النادي التي يحقق فيها ذلك الإنجاز أمام تشيلسي، بعد مسيرة من 4 مباريات دون هزيمة بين إبريل 1994 وسبتمبر 1995.

وكان تشيلسي تفادى الهزيمة في مواجهتي تشيلسي بالدوري الموسم الماضي محققًا انتصار وتعادل، بعدما تلقى قبلها 7 هزائم في 8 مباريات أمام الفريق اللندني.