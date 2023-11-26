وزير الرياضة يوجه بتقديم 100 ألف ريال لكل لاعب بفريق الخليج لكرة اليد

وجه سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأحد، بتقديم مكافأة مالية، قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الخليج لكرة اليد.

وجاءت تلك المكافأة بعد تأهل الخليج لنهائي البطولة الآسيوية الـ26 للأندية المقامة بدولة الكويت وذلك على حساب المستضيف القادسية الكويتي.

وتأهل فريق الخليج إلى النهائي بعد فوزه على القادسية بنتيجة 30-29 في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما يوم أمس السبت على صالة مجمع الشيخ سعد العبد الله الرياضي.

ويلعب الخليج ضد نظيره العربي القطري في نهائي البطولة الذي حقق الفوز على نظيره الكويت الكويتي بنتيجة 31- 30.

يذكر أن الخليج قد تأهل إلى مباراة قبل النهائي بعدما حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات رغم أن مجموعته ضمت فرقاً قويةً مثل النجمة والكويت.