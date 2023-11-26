كلية الملك فهد الأمنية تستقبل الملتحقين بالدورة الـ53 لتأهيل الضباط الجامعيين

استقبلت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم الأحد، الطلبة المستجدين الملتحقين بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ53 بعد إعلان قبولهم النهائي.

وأنهت الكلية، استعداداتها لاستقبال الطلبة المستجدين، وإعداد البرامج والأنشطة لتهيئتهم والتأكد من جاهزية الكتائب والميادين والقاعات الدراسية، والأجنحة والمعامل، والخدمات المساندة.

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وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أعلنت الخميس الماضي، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بالدورة الـ 53 للضباط الجامعيين التي تعقد في كلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي الحالي 1445.

وفي شهر يوليو الماضي، فتحت كلية الملك فهد الأمنية باب القبول والتسجيل في دورة الضباط للجامعيين بالدورة الـ 53 وأعلنت عن الشروط والتخصصات المطلوبة، وذلك لحملة الشهادة الجامعية من خريجي العام الدراسي لعام 1443 وكذلك خريجي العام الحالي 1444.